Российский баскетболист установил рекорд НБА по количеству точных бросков

Российский баскетболист Демин начал карьеру в НБА с рекордной серии трехочковых
Nell Redmond/AP

Российский баскетболист Егор Демин, выступающий за «Бруклин Нетс», стал первым игроком лиги, начавшим профессиональную карьеру с 20 точных бросков с игры, причем все они были выполнены исключительно из-за трехочковой дуги. Об этом сообщает KSL Sports.

За четыре проведенные встречи Демин реализовал 22 броска по кольцу, и каждый из этих бросков был произведен с трехочковой позиции. Спортсмен демонстрирует показатели результативности на уровне 7,5 очка за матч, дополненные четырьмя подборами и 2,5 результативными передачами.

В составе «Бруклин Нетс» Демин стал всего четвертым россиянином. До него за команду выступали Сергей Карасев, Андрей Кириленко, который сейчас возглавляет Российскую федерацию баскетбола (РФБ), и Тимофей Мозгов.

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА). В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м..

Ранее российский баскетболист НБА набрал в дебютном матче больше очков, чем первый номер драфта-2025.

Баскетбол. НБА
