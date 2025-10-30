«Надо подниматься на первую строчку»: экс-футболист ЦСКА о матче с «Пари НН»

Экс-игрок ЦСКА Пономарев о матче с «Пари НН»: не хватало с ними вничью играть

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев выразил уверенность в победе своей бывшей команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН», передает Vprognoze.ru.

«Конечно, мы выиграем у «Пари НН». Еще бы не хватало с ними вничью играть. Надо подниматься на первую строчку, пусть, может быть, и временно», — заявил Пономарев.

Бывший футболист отметил нестабильную игру ЦСКА в последних турах, но подчеркнул, что у команды есть шансы возглавить турнирную таблицу.

Матч между ЦСКА и «Пари НН» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА занимает третью строчку, набрав 27 баллов после 13 туров РПЛ. Нижегородская команда — аутсайдер лиги, клуб идет на последнем месте, имея в активе семь очков.

