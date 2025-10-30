«Личка не сильнее Станковича»: российский тренер

Тренер Кирьяков: Личка не проявил себя в Европе, он не лучше Станковича

Российский тренер Сергей Кирьяков выразил сомнения в том, что чешский специалист Марцела Личка является более сильным кандидатом, чем нынешний главный тренер «Спартака» Деян Станкович, передает Legalbet.

«Личка не сильнее Станковича. Тем более последнее место работы показало уровень. Турецкий чемпионат — достаточно серьезный турнир, где нужно себя проявлять. Но, к сожалению, мы это не увидели», — заявил Кирьяков. Он отметил, что Личка имел шанс проявить себя в Европе, но не использовал его.

Личка был уволен из «Фатих Карагюмрюк» 26 октября после того, как клуб набрал лишь 4 очка в 10 матчах турецкого чемпионата. Ранее тренер работал с «Оренбургом» и московским «Динамо».

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка за 13 туров.

Ранее легенда сборной России заявил, что игра с «Краснодаром» может быть определяющей для Станковича.