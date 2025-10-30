На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Личка не сильнее Станковича»: российский тренер

Тренер Кирьяков: Личка не проявил себя в Европе, он не лучше Станковича
true
true
true
close
Андрей Варенков/РИА Новости

Российский тренер Сергей Кирьяков выразил сомнения в том, что чешский специалист Марцела Личка является более сильным кандидатом, чем нынешний главный тренер «Спартака» Деян Станкович, передает Legalbet.

«Личка не сильнее Станковича. Тем более последнее место работы показало уровень. Турецкий чемпионат — достаточно серьезный турнир, где нужно себя проявлять. Но, к сожалению, мы это не увидели», — заявил Кирьяков. Он отметил, что Личка имел шанс проявить себя в Европе, но не использовал его.

Личка был уволен из «Фатих Карагюмрюк» 26 октября после того, как клуб набрал лишь 4 очка в 10 матчах турецкого чемпионата. Ранее тренер работал с «Оренбургом» и московским «Динамо».

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка за 13 туров.

Ранее легенда сборной России заявил, что игра с «Краснодаром» может быть определяющей для Станковича.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами