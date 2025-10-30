Легенда сборной России: игра с «Краснодаром» может быть определяющей для Станковича

Футболист Булыкин: игра с «Краснодаром» может быть определяющей для Станковича

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин предположил, что игра Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» может быть определяющей для главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича, передает «Чемпионат».

«Сейчас будет игра с «Краснодаром», которая окончательно расставит все точки над i. Думаю, эта игра может быть определяющей для Станковича», — сказал Булыкин.

Встреча между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 2 ноября. Команды выйдут на поле в 19.30 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» идет на первой строчке, набрав 29 очков. У его ближайших преследователей — московский «Локомотива» и ЦСКА — на два балла меньше. «Спартак» расположился на шестой строчке в РПЛ, в активе команды 22 балла. В прошлом сезоне «Краснодар» стал чемпионом России.

