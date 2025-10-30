Российский теннисист вышел во второй круг «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Хачанов вышел во второй круг «Мастерса» в Париже

Российский теннисист Карен Хачанов успешно стартовал на «Мастерсе» в Париже, одержав победу над американцем Итаном Куинном.

Поединок продлился 1 час 2 минуты и завершился со счетом 6:1, 6:1.

Хачанов совершил 2 эйса, 5 из 7 брейк-пойнтов, в то время как его соперник не реализовал ни одного брейка.

В следующем матче Хачанов встретится с победителем встречи между канадцем Денисом Шаповаловым и бразильцем Жоау Фонсекой. Турнир в Париже относится к серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Masters 1000 с призовым фондом в 6,13 млн евро.

24 октября 18-летняя Мирра Андреева, занимающая первую позицию в рейтинге среди российских теннисисток, не смогла отобраться в одиночный разряд Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA).

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее легенда тенниса оценил шанс Даниила Медведева вернуться в топ.