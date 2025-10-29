На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда тенниса оценил шанс Медведева вернуться в топ

Экс-теннисист Ольховский: Медведев идет вперед и возвращается
Eduardo Munoz/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте, победитель 20-ти турниров АТР, двукратный финалист «шлемов» и экс шестая ракетка мира в парном разряде, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о прогрессе Даниила Медведева после смены тренерского штаба, поостерегшись говорить о непременном возвращении россиянина к форме двух-трехлетней давности, когда он был одним из сильнейших теннисистов мира.

«Я не стал бы забегать вперед в комментариях, в ожиданиях. Посмотрим то, что есть и что будет. Медведев возвращается. Играет. Форма неплохая. На Итоговый может девятым в качестве запасного попасть», — отметил Ольховский.

Даниил Медведев сменил в 2025 году своего бессменного еще с юниорского тура наставника француза Жиля Сервару на шведа Томаса Юханссона и австрийца Рохана Гетцке. После этого Медведев смог впервые с 2023 года выиграть турнир АТР, а в данный момент, занимая 13-е место в мировом рейтинге, вышел в третий круг «Мастерса» в Париже.

Ранее Андрей Рублев заявил, что ему нужно отдохнуть от тенниса.

Летние виды спорта
