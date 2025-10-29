«Направил письмо в МОК»: российский чемпион мира рассказал о поддержке американца

Двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, российский борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев рассказал о хороших взаимоотношениях с американским борцом Кайлом Снайдером. Его слова приводит Sport24.

Также Садулаев раскрыл, что американец поддержал россиян и направил письмо в Международный олимпийский комитет (МОК).

«Я его пригласил в Россию, он был в Дагестане, мы провели время вместе. Не каждый бы такое сделал, когда нас не допускали, он лично отправил в МОК письмо поддержки, что без российских спортсменов будет неинтересно», — поделился Садулаев.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее в Госдуме поддержали возможный отказ от трансляции Олимпиады-2026 в России.