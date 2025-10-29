В Госдуме поддержали возможный отказ от трансляции Олимпиады-2026 в России

Журова поддержала идею отказа от трансляции ОИ-2026 в России

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что возможный отказ от трансляции в России зимних Олимпийских игр 2026 года зависит от количества допущенных к соревнованиям российских спортсменов, передает Sport24.

«Если количество наших допущенных спортсменов не изменится, тогда правильно не показывать Олимпиаду в стране», — подтвердила Журова.

С аналогичной инициативой выступил боец ММА Джефф Монсон, задавшийся вопросом о смысле трансляции Игр без участия одной из сильнейших спортивных держав, а также олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

