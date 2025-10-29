На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Французский теннисист раскритиковал поведение Бублика перед матчем в Париже

Теннисист Муте пообещал отправить Бублика домой с «Мастерса» в Париже
true
true
true
close
Edgar Su/Reuters

Французский теннисист Корентен Муте, занимающий 32-ю позицию в мировом рейтинге, заявил о решительном настрое на победу в матче против Александра Бублика на «Мастерсе» в Париже, критически отозвавшись о поведении оппонента. Его слова приводит Punto de Break.

«Нам известно, что его поведение по отношению к игрокам носит провокационный характер, а манера общения с теннисистами не отличается уважением. У нас уже возникали разногласия, поскольку его ценности не совпадают с моими. Я буду решительно настроен на то, чтобы с помощью поддержки болельщиков отправить его домой», — заявил Муте.

Ранее между спортсменами уже возникали напряженные моменты. В марте после матча на «Челленджере» в Финиксе Бублик предлагал Муте выяснить отношения, но французский теннисист не поддался на провокацию.

Матч второго круга между Бубликом и Муте состоится 29 октября.

Турнир относится к серии АТР Masters 1000. Призовой фонд соревнования в текущем году составляет $6,13 млн, а действующим победителем является немецкий теннисист Александр Зверев.

Ранее Бублик объяснил отказ от рукопожатия после матча в Париже.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами