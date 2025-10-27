На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бублик объяснил отказ от рукопожатия после матча в Париже

Бублик отказался от рукопожатия с Попыриным из-за нарушения негласного правила
Dylan Martinez/Reuters

Казахстанский теннисист Александр Бублик объяснил отказ от рукопожатия после матча первого круга с Алексеем Попыриным на «Мастерсе» в Париже нарушением теннисного этикета со стороны соперника. Его слова передает «Чемпионат».

Бублик победил со счетом 6:4, 6:3, но не подошел к традиционному рукопожатию у сетки. Причиной стало поведение Попырина во время матча, когда тот не извинился после двух случаев попадания мяча в трос на брейкпоинте.

«Если человек, вешая два троса, не извиняется, а празднует, как будто бы он что-то выиграл... Считаю, что любой адекватный человек сделал бы то же самое на моем месте. Есть кодекс. Если человек его не соблюдает, почему я должен соблюдать другой?», — заявил Бублик.

Победа позволила Бублику продолжить борьбу за выход в раунд плей-офф турнира.

Турнир относится к серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Masters 1000. Призовой фонд соревнования в текущем году составляет $6,13 млн, а действующим победителем является немецкий теннисист Александр Зверев.

Ранее Андрей Рублев заявил, что ему нужно отдохнуть от тенниса.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
