Овечкин заявил о желании продолжать карьеру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что решение о завершении выступлений в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) будет зависеть от состояния его здоровья в возрасте 40 лет. Его слова приводит ESPN.

«Я все еще люблю игру. У меня все еще есть страсть. Ты просто наслаждаешься игрой, потому что никогда не знаешь, когда получишь травму или когда уйдешь на пенсию», — сказал Овечкин.

Для хоккеиста это уже 21-й сезон в НХЛ и последний по условиям действующего контракта.

В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. Юбилейной для форварда стала домашняя игра «Вашингтон Кэпиталз» против «Оттава Сенаторз», которая завершилась разгромным поражением хозяев со счетом 1:7.

В текущем сезоне столичный клуб набрал 12 очков в девяти матчах. Команда, за которую выступает российский нападающий Александр Овечкин, идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В прошлом сезоне «столичные» добрались до второго раунда Кубка Стэнли, где проиграли «Каролине Харрикейнз».

Ранее тренера «Вашингтона» Овечкина отстранили по обвинению в домашнем насилии.