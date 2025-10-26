На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тренер «Вашингтона» Овечкина отстранен по обвинению в домашнем насилии

НХЛ отстранила помощника тренера «Вашингтона» по обвинению в домашнем насилии
sportoakimirka/Shutterstock/FOTODOM

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отстранила помощника главного тренера «Вашингтон Кэпиталз» Митча Лава. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил журналист и инсайдер Эллиотт Фридман.

Причиной для отстранения послужили обвинения в домашнем насилии. Согласно информации Фридмана, пострадавший от действий Лава сам обратился в НХЛ и клубы, с которыми специалист контактировал летом 2025 года по поводу назначения на пост главного тренера. в межсезонье специалист входил в число претендентов на этот пост в «Питтсбург Пингвинз», «Бостон Брюинз» и «Сиэтл Кракен», однако в итоге остался работать в штабе Спенсера Карбери в «Вашингтоне».

Фридман не приводит подробностей ситуации. 14 сентября сам клуб уже отстранил Лава от работы с командой.

В текущем сезоне столичный клуб набрал 12 очков в девяти матчах. Команда, за которую выступает российский нападающий Александр Овечкин, идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В прошлом сезоне «столичные» добрались до второго раунда Кубка Стэнли, где проиграли »Каролине Харрикейнз».

Ранее Овечкин сыграл рекордный 1500-й матч в НХЛ.

Хоккей. НХЛ
