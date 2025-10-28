Вратарь «Интера» на своем автомобиле насмерть сбил мужчину в инвалидной коляске

Голкипер миланского «Интера» Хосеп Мартинес сбил на своем автомобиле 81-летнего мужчину в электрической инвалидной коляске. Об этом сообщает издание Quicomo.it.

Авария произошла утром 28 октября, ориентировочно в 9:40 по местному времени. Как указано в издании, удар был чрезвычайной силы. Спасатели быстро оказались на месте происшествия, однако помочь мужчине так и не смогли. Смерть была констатирована на месте.

Сам футболист не получил серьезных повреждений, однако из-за произошедшего находится в сильном шоке, он был потрясен произошедшей аварией. В знак траура «Интер» решил отменить пресс-конференцию главного тренера Кристиана Киву, запланированную на 14:00.

Мартинес присоединился к «Интеру» летом 2024 года, перейдя из другого итальянского клуба — «Дженоа». Сумма сделки составила €15 млн.

В турнирной таблице чемпионата «Италии» миланская команда после восьми сыгранных туров расположилась на четвертой строчке, набрав 15 очков. В следующем матче 2Интер» на домашнем стадионе должен принять «Фиорентину» 29 октября, стартовый свисток запланирован на 22:45 по московскому времени.

