Умер многолетний диктор ЦСКА и сборной России

Игорь Плешаков, бессменный диктор стадиона ЦСКА, умер на 57-м году жизни. Об этом сообщил Telegram-канал футбольного клуба.

«В наших сердцах навсегда останется его голос», — написано в официальном заявлении клуба.

Плешаков работал на матчах ЦСКА более 20 лет. Он также обслуживал матчи хоккейного «Динамо» и сборной России по футболу. Помимо регулярных чемпионатов, он работал на международных матчах и торжественных церемониях.

Диктор был известен своей традиционной фразой: «И помните, что вы — самые лучшие болельщики в мире!», которую произносил после каждого приветствия.

Последней его работой стал матч 6-го тура Кубка России против «Акрона» 21 октября, где ЦСКА одержал победу 3:2. Уже в субботней игре 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов» его заменил другой диктор.

Перед матчем с «Нижним Новгородом» 31 октября пройдут памятные мероприятия, игра начнется с минуты молчания.

Ранее стала известна причина попытки похищения футболиста Андрея Мостового.