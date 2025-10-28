Карпин изменил состав сборной России на матчи с Перу и Чили

Нападающий московского «Локомотива» Николай Комличенко и форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин вошли в расширенный список игроков игроков, вызванных на ноябрьский учебно-тренировочный сбор национальной команды России. Информация об этом появилась в Telegram-канале сборной.

Штаб Валерия Карпина внес изменения в состав спустя сутки после его публикации.

12 ноября Россия сыграет со сборной Перу, 15 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с Чили. С полным составом на предстоящие матчи можно ознакомится здесь.

Российские футболисты под руководством Валерия Карпина обыграли сборные Ирана (2:1) и Боливии (3:0) в рамках октябрьского сбора.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Карпин объяснил принцип формирования состава сборной России.