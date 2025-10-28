На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Просто аккуратнее нужно быть»: Роднина о попытке похитить Мостового

Алексей Майшев/РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина, комментируя попытку похищения футболиста петербургского «Зенита» Андрея Мостового, заявила, что спортсменам не нужно выделять личную охрану. Ее слова приводит «РБ Спорт».

«Нужно ли выделять личную охрану спортсменам на фоне попытки похитить Мостового? Не выдумывайте. Мы столько качаемся, занимаемся, чтобы нам еще охрану выделяли? Глупость какая-то. Просто спортсменам, как и всем людям, нужно повнимательнее быть, аккуратнее», — заявила Роднина.

27 октября появилась информация, что Мостового попытались похитить на улице в Санкт-Петербурге. Футболиста схватили за руки и попытались затащить в машину. Спортсмен отбился с помощью случайного прохожего, который вмешался в происходящее.

Через два дня на том же месте преступники похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова — бизнесмена Сергея Селегеня. Злоумышленники заставили его отдать 2,5 млн рублей, а также требовали передать остальное машинами через жену. Заведены уголовные дела за похищение и разбой. Похитители уже задержаны.

Ранее экс-игрок «Зенита» пошутил о причастности Валерия Карпина к попытке похищения Мостового.

