В ЦСКА рассказали, что будут делать с нападающими

Тренер ЦСКА Челестини заявил, что не отвечает за покупку нападающих в клуб

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что на данный момент не думает о том, как в предстоящее зимнее трансферное окно усилять линию атаки. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Мы закончили с трансферами, полтора месяца назад окно закрылось, дайте мне возможность отдохнуть. Оно закрылось 12 сентября, я уже полтора месяца живу спокойно. У нас есть спортивный директор, есть клуб, который за это отвечает, а моя задача — выиграть следующий матч», — заявил Челестини.

Встреча, которая прошла в Москве 25 октября, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил игрок ЦСКА Матвей Лукин. Он отличился на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает первое место, набрав 27 очков. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке, имея в активе 13 баллов. В следующем матче ЦСКА примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». Игра пройдет 31 октября на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

