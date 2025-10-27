Андрей Рублев заявил, что ему нужно отдохнуть от тенниса

Теннисист Рублев: я слишком истощен, мне нужна пауза

Российский теннисист Андрей Рублев на YouTube-канале «Больше!» заявил, что ему нужна пауза.

«Уже жду, когда сезон закончится. Осталось чуть-чуть. Мне нужна пауза полностью. Я слишком замученный, слишком истощенный, слишком выгоревший», — сказал Рублев.

4 октября Рублев завершил выступление на «Мастерсе» в Шанхае.

В матче второго круга олимпийский чемпион Токио-2020 уступил японцу Йошихито Нишиоке – 6:2, 1:6, 4:6. Для Рублева это поражение стало четвертым подряд, спортсмен не побеждает на кортах с августа после вылета с Открытого чемпионата США.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее российский теннисист снялся с турнира в Китае.