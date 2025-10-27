«Хочу причинить боль Двалишвили»: Нурмагомедов о возможном поединке с прошлым соперником

Российский боец UFC Умар Нурмагомедов заявил о своем стремлении встретиться в октагоне с грузинским чемпионом в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Его слова передает Red Corner MMA.

«Конечно, я хочу отомстить Мерабу и причинить ему боль. Мне действительно хотелось бы разбивать ему лицо на протяжении всех пяти раундов», — поделился мотивацией Нурмагомедов.

В главном поединке турнира UFC 311, который состоялся 19 января в Лос-Анджелесе, грузинский боец Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых Двалишвили одержал победу единогласным решением судей. Нурмагомедов потерпел первое поражение в карьере. Баутиста подходил к к бою с Умаром Нурмагомедовым на серии из двух побед — в июне он одержал победу над Патриком Миксом, а его профессиональный рекорд составлял 16 побед и 2 поражения.

17 октября 2025 года Нурмагомедов рассказал о своих карьерных приоритетах, заявив, что в случае выбора между борьбой за чемпионский пояс и реваншем с Мерабом Двалишвили он может отдать предпочтение мести.

