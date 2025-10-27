Игрока «Реала» не будут наказывать за его желание уйти из клуба после матча с «Барселоной»

«Реал» не станет наказывать Винисиуса за его реакцию после матча с «Барселоной»

Мадридский футбольный клуб «Реал» не планирует применять санкции к Винисиусу Жуниору после его эмоциональной реакции на замену в матче с «Барселоной», несмотря на то, что в клубе считают такое поведение необоснованным. Об этом сообщает Cadena Ser.

После замены на 72-й минуте Винисиус, направляясь в раздевалку, несколько раз повторил: «Я уйду из команды... Мне лучше уйти». Руководство «Реала» понимает разочарование бразильца и признает, что тренер Шаби Алонсо, возможно, заменил его преждевременно, однако осуждает форму протеста футболиста.

Клуб дистанцировался от ситуации, предоставив разрешение конфликта тренеру и самому футболисту.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Винисиус провел 10 матчей, забив 5 голов и отдав 4 голевые передачи.

Мадридский клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, набрав 27 баллов. Каталонцы идут на второй позиции, имея в активе 22 очка. В следующем матче чемпионата Испании, который состоится 1 ноября, «Реал» сыграет с «Валенсией» дома, а «Барселона» на следующий день на домашней арене примет «Эльче».

Ранее матч «Реала» и «Барселоны» завершился массовой потасовкой игроков.