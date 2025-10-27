На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский игрок НХЛ установил рекорд

Хоккеист Капризов набрал 400 очков быстрее всех в истории «Миннесоты»
Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

Хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Кирилл Капризов «Миннесота» Кирилл Капризов набрал 400 очков быстрее всех в истории команды.

Капризов отдал три результативные передачи в матче против «Сан-Хосе». Теперь на его счету 400 (190+210) очков в НХЛ. Для этого ему потребовалось 329 игр. «Миннесота». Россиянин побил рекорд Мариана Габорика (472 матча).

«Миннестота» проиграла «Сан-Хосе» со счетом 5:6 (ОТ).

В слледующем матче «Миннесота» сыграет с «Виннипегом». Встреча состоится 29 октября. Команды выйдут на лед в 3.00 по московскому времени.

«Миннесота» выбрала Капризова на драфте НХЛ в 2015 году, а в 2021 году российский хоккеист дебютировал в Национальной хоккейной лиге. По итогам сезона получил награду «Колдер Трофи» как лучший новичок. В регулярных чемпионатах НХЛ он провел 319 матчей, набрав 386 (185+201) очков.

«Миннесота» в сезоне-2024/25 завершила выступление в первом раунде Кубка Стэнли, проиграв серию «Вегас Голден Найтс».

Ранее Капризов сделал дубль в матче НХЛ.

