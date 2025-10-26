На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский нападающий достиг отметки в 1000 очков в НХЛ

Хоккеист Кучеров о достижении 1000 очков в НХЛ: никогда не думал, что смогу
Kim Klement Neitzel/Reuters

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал достижение 1000 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), выразив благодарность партнерам по команде. Передает пресс-служба лиги.

«Это было невероятное чувство. Я никогда не думал, что смогу достичь такого, и для меня это большая честь. Мне повезло играть рядом с потрясающими партнерами — без них ничего бы не получилось», — заявил Кучеров.

Российский форвард стал шестым игроком из России, преодолевшим рубеж в 1000 очков в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Александру Овечкину, Евгению Малкину, Сергею Федорову, Александру Могильному и Алексею Ковалеву (признан в РФ иностранным агентом).

В текущем сезоне 32-летний Кучеров набрал 7 очков (3 гола + 4 передачи) в 8 матчах.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее российский голкипер «Флориды» провел юбилейный сухой матч в НХЛ.

