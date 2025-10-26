На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стартовал 20-й этап чемпионата «Формулы-1»

Стартовал 20-й этап «Формулы-1» на автодроме Мексики
Global Look Press

Гран-при Мексики стартовал 24 октября на автодроме имени братьев Родригес в Мехико. Это 20-й этап сезона 2025 года чемпионата мира «Формулы-1».

Лидирует в общем зачете австралиец Оскар Пиастри из «Макларена». Его напарник Ландо Норрис уступает ему 14 очков. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» занимает третью позицию, отставая от лидера на 40 очков.

Гран-при Мексики вернулся в календарь чемпионата в 2015 году после 23-летнего перерыва. Среди победителей прошлых лет: Нико Росберг (2015), Льюис Хэмилтон (2016, 2019), Макс Ферстаппен (2017-2018, 2021-2023) и Карлос Сайнс-младший (2024).

Автодром имени братьев Родригес расположен на высоте 2285 метров над уровнем моря.

Действующим чемпионом мира является Макс Ферстаппен, в его активе серия из четырех побед подряд (2021-2024).

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам, который проводится ежегодно и состоит из этапов (называемых Гран-при), в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

Ранее в США прошла первая в истории гонка «Формулы-1» в небе.

