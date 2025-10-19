На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США прошла первая в истории гонка «Формулы-1» в небе

В Техасе состоялись первые воздушные гонки по формату «Формулы-1»
true
true
true
close
Christian Hartmann/Reuters

На автодроме UP.Summit в Техасе прошли первые воздушные гонки, созданные по аналогии с «Формулой-1». Об этом сообщает Mash на спорте.

В соревнованиях участвовали четыре пилота, которые преодолевали извилистую воздушную трассу на летательных аппаратах с максимальной скоростью 102 км/ч. Длина трассы составила 3,2 км, а высота полета ограничивалась 50 метрами для обеспечения безопасности.

Мероприятие проводилось при поддержке авиационных регуляторов США. Все участники использовали сертифицированные летательные аппараты вертикального взлета и посадки, соответствующие требованиям безопасности Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Организаторы отметили значительный интерес зрителей к мероприятию. По их данным, более 15 тысяч человек наблюдали за гонками онлайн, а около 2 тысяч присутствовали на автодроме. В настоящее время рассматривается возможность проведения регулярных соревнований и создания отдельного чемпионата.

Ранее определился победитель квалификации Гран-при США «Формулы-1».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами