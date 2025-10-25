На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Нам приходилось нелегко»: в «Вашингтоне» оценили гол Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери: Овечкин забросил шайбу в ключевой момент матча
true
true
true
close
Wendell Cruz/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Коламбус Блю Джекетс» забросил шайбу в нужный момент. Его слова приводит RMNB.

«Да, это был важный гол в ключевой момент. Большую часть матча нам приходилось нелегко, и в такой ситуации отрыв в одну шайбу не дает чувства уверенности, поэтому второй гол был важным. Ему не нужно много времени и пространства для броска», — отметил он.

Овечкин оформил гол на 42-й минуте встречи, сделав счет 2:0.

Для российского нападающего этот гол стал вторым в новом сезоне и 899-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин сократил отставание от именитого канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф до 40 голов. Эта шайба стала для российского хоккеиста 976-й (899+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

Встреча «Кэпиталз» и «Блю Джекетс», которая прошла в Коламбусе, закончилась победой гостей со счетом 5:1 (0:0, 1:0, 4:1). В составе «Вашингтона» отличились Джон Карлсон (39-я минута), Овечкин (42), Джастин Сурдиф (43), Том Уилсон (56) и Коннор Макмайкл (57). У «Коламбуса» автором шайбы стал Дентон Матейчук (51). Эта победа стала для «столичных» второй подряд, в следующем матче команда сыграет на домашней арене с «Оттавой Сенаторз» 26 октября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:00 по московскому времени.

Ранее в «Вашингтоне» высказались о долголетии Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами