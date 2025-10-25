«Спартак» может сменить владельца из-за санкций США

В руководстве «Лукойла» рассматривают вариант передачи акций «Спартака» другому владельцу из-за введенных санкций США. Об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

«Один из вариантов минимизировать урон «Спартаку» после санкций против «Лукойла» – передать клуб другому владельцу. По такой схеме ранее действовали в «ВТБ» и «Динамо», — указал один из источников.

23 октября появилась информация, что минфин США ввел санкции против нефтедобывающих компаний «Роснефть» и «Лукойл». В заявлении ведомства говорится, что «Роснефть» и «Лукойл» включены в санкционный список на основании указа 14024 за то, что они ведут или вели деятельность в энергетическом секторе экономики России.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1. В следующем туре команда сразится 25 октября с «Оренбургом». Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

