Российская фигуристка рассталась с известным блогером Гордеевым

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что популярным блогером Дмитрием Гордеевым, более известным как Дима Гордей.

«Я хочу подвести итог этой теме. Я не в отношениях с Димой. Мы совершенно разные люди, у которых разные цели в жизни. Наши взгляды на жизнь не совпадали ни в чем. Пока я больше не хочу говорить на эту тему», — написала она.

Гордеев, на YouTube-канал которого подписано 7,97 млн человек, старше спортсменки на 11 лет — ему 34, ей 23.

Нугуманова является призеркой этапов Гран-при среди юниоров, на чемпионате России — 2021 она заняла шестое место, став при этом третьей среди взрослых фигуристок, и стала запасной на чемпионат мира — 2021 в Стокгольме.

Весной 2022 года фигуристка утверждала, что ей пришлось покинуть группу тренера Евгения Рукавицына из-за травли в свой адрес. По словам фигуристки, тренер позволял себе критиковать ее за вес. Сейчас спортсменка работает тренером в академии двукратного Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

