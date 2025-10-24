«Рисковал здоровьем»: в «Вашингтоне» Овечкина назвали воином

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон назвал невероятным тот факт, что российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин пропустил мало игр в своей долгой карьере. Его слов приводит пресс-служба клуба.

«Все сталкиваются с какими-то трудностями, невозможно сыграть столько матчей, не чувствуя себя паршиво во многих из них. Овечкин – настоящий воин. Он много раз рисковал здоровьем ради своих одноклубников, и это настоящая заслуга нашего капитана», — заявил он.

В ночь на 26 октября «Вашингтон» сыграет с «Оттавой Сенаторз», этот матч станет 1500-м для Овечкина в НХЛ.

В ночь на 22 октября «Вашингтон» обыграл «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1. Овечкин провел на льду 16 минут, отметился голевой передачей, нанес один бросок в створ ворот и выполнил один силовой прием. В текущем сезоне 40-летний хоккеист набрал уже пять очков (один гол и четыре передачи) в семи проведенных матчах.

«Вашингтон» одержал пятую победу в семи проведенных матчах. В предыдущей встрече с «Ванкувер Кэнакс» команда Овечкина проиграла, прервав серию из четырех побед подряд. «Сиэтл» же потерпел четвертое поражение в семи стартовых играх сезона.

Ранее в «Вашингтоне» высказались о долголетии Овечкина.