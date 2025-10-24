СКА разгромил «Сочи» в матче с девятью голами и прервал серию поражений

СКА со счетом 8:1 обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Петербургский СКА разгромно обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 8:1. Голами в составе петербургской команды отметились Матвей Короткий, который оформил хет-трик, Матвей Поляков, Сергей Плотников, Михаил Воробьев, Рокко Гримальди и Джозеф Бландизи. Единственную шайбу в составе сочинской команды забросил Жан-Кристоф Боден

По ходу встречи тренерский штаб «Сочи» сделал обратную вратарскую перестановку. На 22-й минуте матча при счете 4:0 вместо Алексея Щетилина на лед вышел Максим Третьяк. На 30-й минуте после трех пропущенных шайб тренерский штаб сделал обратную замену вратаря и в ворота вернулся Щетилин.

СКА прервал свою трехматчевую серию из поражений. Сочинский клуб проиграл седьмой матч подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургская команда на домашнем льду примет «Сибирь» 29 октября. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Сочи» 26 октября в выездном матче сыграет с московским «Спартаком». Начало игры — 17:00 мск.

