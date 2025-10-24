На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский тренер не понимает, чему он может научиться у иностранных наставников

Билялетдинов: чему я, со стажем 30 лет, могу научиться у иностранных тренеров
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский тренер Ринат Билялетдинов выразил сомнение в необходимости обучения у зарубежных коллег при собственном 30-летнем опыте работы в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «Евро-Футбол.Ру».

«Я не против иностранных тренеров в чемпионате России. Но чтобы мы тем самым не принижали наших специалистов. Вот чему я, со стажем больше 30 лет, могу научиться у иностранцев?» — высказался Билялетдинов.

После 12 туров РПЛ лидирующие позиции в чемпионате занимают команды под руководством российских специалистов. «Локомотив» возглавляет Михаил Галактионов, «Краснодар» — Мурад Мусаев. Третье место занимает ЦСКА Фабио Челестини — единственный иностранный тренер в текущей тройке лидеров чемпионата.

Большее предпочтение иностранцам отдает футбольный клуб «Спартак». За последние пять лет в нем сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

Ранее экс-вратарь сборной России заявил, что Станкович переходит грань.

Футбол. Чемпионат России
