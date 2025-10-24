На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гретцки поддался ностальгии по советским хоккеистам

Гретцки о советских хоккеистах: это были потрясающие игроки
Photoagency Interpress/Global Look Press

Легендарный экс-форвард Уэйн Гретцки с восхищением поделился воспоминаниями о встречах со сборной СССР. Его слова приводит Pravda.

«Я дебютировал в 1977 году на молодежном чемпионате мира. В 16 лет я играл против советских хоккеистов, у которых была легендарная линия нападения «КЛМ» — Крутов, Ларионов, Макаров. Это были потрясающие игроки», — отметил канадский форвард.

По словам Гретцки, советские хоккеисты существенно повлияли на развитие игры в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после своего прихода. Он отметил их европейский стиль, включая катание и чувство комбинаций, заявив, что он оказал большое влияние на североамериканский хоккей. Экс-форвард также подчеркнул важность взаимного обмена опытом между хоккеистами двух стран.

64-летний Уэйн Гретцки, признанный одним из наиболее титулованных игроков в истории НХЛ, завершил карьеру в 1999 году. За 20 сезонов в лиге он установил многочисленные рекорды, включая рекорд по набранным очкам — 2857 в регулярных чемпионатах. Четыре раза он выигрывал Кубок Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерз», 9 раза получал приз Харта как самый ценный игрок лиги.

Ранее российский нападающий «Питтсбурга» Малкин повторил рекорд Горди Хоу.

