Российский хоккеист Малкин повторил один из рекордов НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов за один регулярный чемпионат среди игроков в возрасте 39 лет и старше, принадлежащий Горди Хоу.

В ночь на 24 октября «Питтсбург» на выезде победил «Флорида Пантерз» со счетом 5:3.

Малкин отдал две результативные передачи. Евгений Малкин в возрасте 39 лет сделал 10 ассистов в стартовых восьми матчах сезона, повторив достижение Горди Хоу, установленное в сезоне 1968/69.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

По итогам сезона-2024/25 «Питтсбург» не вышел в плей-офф НХЛ, заняв в Западной конференции 13-е место.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

Ранее российскому хоккеисту Малкину предрекли уход из клуба НХЛ.