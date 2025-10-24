На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Легенда киевского «Динамо» задержан в Польше

Экс-футболист киевского «Динамо» Яремчук арестован в Польше
Wikimedia Commons

Трехкратный чемпион СССР, экс-футболист киевского «Динамо» Иван Яремчук был задержан польской полицией в аэропорту Кракова. Об этом сообщает champion.com.ua.

63-летний спортсмен прибыл в Польшу 10 октября для участия в матче ветеранов, который должен был состояться перед игрой отбора ЧМ-2026 между сборными Украины и Азербайджана.

«Мы не знаем, за что Ваню арестовали. Нашим знакомым в Польше сказали, что якобы дело касается пребывания Ивана в Чехии», — заявил брат футболиста Михаил Яремчук. Он также отметил, что Иван успел лишь сообщить родным о задержании, после чего связь с ним прервалась.

Яремчук — трехкратный чемпион СССР в составе киевского «Динамо», обладатель Кубка кубков 1988 года, участник чемпионатов мира 1986 и 1990 годов. В последние годы футболист проживал в разных странах Европы, включая Германию, Чехию и Бельгию. Прежде отмечалось, что спортсмен страдал от игровой зависимости, что привело к потере жилья и финансовых сбережений.

Ранее «ПСЖ» начал искать замену Сафонову.

