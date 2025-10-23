«Сложно описать, сколько работы проделано»: россиянка о новом титуле чемпионки мира

Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале призналась, что до сих пор с трудом осознает значимость мирового первенства в Джакарте.

«Двукратная абсолютная чемпионка мира! Все еще не могу в это поверить. Победу посвящаю тренерам и врачам, которые готовили меня к этому чемпионату. Сложно описать словами, чего это им стоило и сколько работы было проделано», — поделилась Мельникова.

Спортсменка набрала 55,066 балла по сумме четырех видов программы. Эта победа стала для Мельниковой второй в карьере в личном первенстве чемпионатов мира после лидерства в 2021 году.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее тренер сборной России Валентина Родионенко заявила, что Мельникова превзошла саму себя.