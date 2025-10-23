«Дебют удался»: Фетисов о выступлении российского баскетболиста в НБА

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов положительно оценил выступление Егора Демина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), назвав дебютную игру спортсмена успешной. Его слова приводит LiveResult.ru.

«Я считаю, что у него удался дебют. Потому что это первая игра на таком уровне официальная, это всегда так, всегда давит на нервы. Считаю, что это для него было очень приличным выступлением», — заявил Фетисов. Он также выразил надежду, что Демин продолжит сохранять высокий уровень игры.

В матче против «Шарлотт Хорнетс», который завершился со счетом 117:136 не в пользу «Нетс», Демин установил исторический рекорд. Проведя на площадке 22 минуты и набрав 14 очков, он стал самым результативным дебютантом в истории НБА среди российских баскетболистов.

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в НБА. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м.

Ранее российский баскетболист НБА набрал в дебютном матче больше очков, чем первый номер драфта-2025.