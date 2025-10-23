На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Дебют удался»: Фетисов о выступлении российского баскетболиста в НБА

Фетисов оценил дебютное выступление Демина в первом матче НБА
true
true
true
close
Nell Redmond/AP

Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов положительно оценил выступление Егора Демина в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), назвав дебютную игру спортсмена успешной. Его слова приводит LiveResult.ru.

«Я считаю, что у него удался дебют. Потому что это первая игра на таком уровне официальная, это всегда так, всегда давит на нервы. Считаю, что это для него было очень приличным выступлением», — заявил Фетисов. Он также выразил надежду, что Демин продолжит сохранять высокий уровень игры.

В матче против «Шарлотт Хорнетс», который завершился со счетом 117:136 не в пользу «Нетс», Демин установил исторический рекорд. Проведя на площадке 22 минуты и набрав 14 очков, он стал самым результативным дебютантом в истории НБА среди российских баскетболистов.

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в НБА. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м.

Ранее российский баскетболист НБА набрал в дебютном матче больше очков, чем первый номер драфта-2025.

Все новости на тему:
Баскетбол. НБА
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами