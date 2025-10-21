«ПСЖ» Сафонова разгромил «Байер» в Лиге чемпионов

Французский «ПСЖ» разгромил немецкий «Байер» в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла в Германии, завершилась со счетом 7:2.

Счет в матче на седьмой минуте открыл игрок «ПСЖ» Вильям Пачо. Алеш Гарсия на 38-й минуте сравнял счет ударом с пенальти, но еще до перерыва Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ, оформивший дубль, забили три мяча в ворота «Байера». Нуну Мендеш в начале второго тайма забил пятый мяч в ворота немецкой команды. Алеш Гарсия отыграл один мяч, но Усман Дембеле точным ударом снова довел преимущество «ПСЖ» до четырех мячей. Под занавес матча Витинья установил окончательный счет матча.

Роберт Андрих из «Байера» был удален с поля на 33-й минуте. Игрок «ПСЖ» Илья Забарный был удален на 37-й минуте.

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов остался на скамейке запасных.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«ПСЖ» после трех туров идет в лидерах турнирной таблице, набрав девять очков. В активе «Байера» два балла.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

