Чемпион НБА арестован ФБР из-за связей с мафией

Руслан Кривобок/РИА Новости

Главный тренер «Портленд Трэйл Блэйзерс» Чонси Биллапс арестован Федеральным бюро расследований (ФБР) в рамках расследования незаконной деятельности в сфере покера и предполагаемой подтасовке результатов игр, связанных с мафиозными структурами. Об этом сообщает ESPN.

Расследование ФБР затрагивает несколько известных фигур в мире баскетбола. Дело Биллапса связано с недавним арестом игрока «Майами Хит» Терри Розье, которого обвиняют в нелегальных ставках на матчи с собственным участием. Все задержания являются частью комплексной операции против сети нелегальных азартных игр.

«Это одна из самых наглых коррупционных схем в спорте», — заявил прокурор Джозеф Ночелла-младший.

Биллапс должен предстать перед судом в течение ближайших часов

49-летний Биллапс назначен на пост главного тренера «Портленда» в 2021 году. За свою игровую карьеру он заработал чемпионский титул в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2004 года в составе «Детройт Пистонс» и принял пять раз участие в Матчах всех звезд.

Ранее российский баскетболист НБА набрал в дебютном матче больше очков, чем первый номер драфта-2025.

