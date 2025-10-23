На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер легендарный футболист «Торпедо» Шустиков

На 87-м году жизни умер легендарный игрок «Торпедо» Виктор Шустиков
Дмитрий Донской/РИА Новости

На 87-м году жизни после продолжительной болезни скончался легендарный футболист московского «Торпедо» и сборной СССР Виктор Шустиков, сообщает сайт клуба.

Шустиков провел за «Торпедо» 427 матчей, что является рекордом клуба. В 1997 году он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени в связи со 100-летием отечественного футбола.

«ФК «Торпедо Москва» выражает искренние соболезнования родным и близким покойного», — говорится в сообщении.

14 октября 2025 года трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин скончался на 69-м году жизни.

По информации канала, спортсмен умер в своей квартире в Санкт-Петербурге. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Указано, что у Дитятина не было серьезных заболеваний, а его смерть стала шоком для родных и близких.

Ранее бывший футболист «Арсенала» умер в 21 год.

Футбол. Чемпионат России
