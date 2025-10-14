На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Скончался трехкратный олимпийский чемпион Дитятин

Умер легендарный советский гимнаст Дитятин
Рудольф Кучеров/РИА Новости

Трехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Александр Дитятин скончался на 69-м году жизни. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации канала, спортсмен умер в своей квартире в Санкт-Петербурге. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность. Указано, что у Дитятина не было серьезных заболеваний, а его смерть стала шоком для родных и близких.

Дитятин — многократный чемпион спартакиад народов СССР. Единственный в мире гимнаст, имеющий медали во всех оцениваемых упражнениях на одних Играх: на московской Олимпиаде 1980 года завоевал три золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль. С этим результатом он вошел в книгу рекордов Гиннесса. Также гимнаст семь раз завоевывал золотые медали чемпионатов мира (в 1979 и 1981 годах), на его счету четыре золота европейских первенств в 1975 и 1979 годах.

После завершения карьеры спортсмена Дитятин стал тренером, проработав до 1995 года. В 2004 году он был включен в Международный зал гимнастической славы

Ранее сын легендарного чемпиона мира умер в возрасте 17 лет.

