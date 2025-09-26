Бывший футболист «Арсенала» умер в 21 год

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Билли Уигар умер в 21 год, передает The Guardian.

Футболист случайно ударился головой о бетонную стену во время матча за «Чичестер Сити» в региональной лиге. Инцидент произошел 20 сентября. Футболист был введен в искусственную кому, 23 сентября игрок перенес операцию, но это не помогло. Вигар умер 25 сентября.

«Реакция на первоначальное обновление показывает, как сильно Билли ценили и любили в этом виде спорта. Его семья в отчаянии от того, что это произошло, когда он играл в любимый вид спорта», — говорится в сообщении клуба.

Уигар являлся воспитанником «Арсенала». Он покинул клуб летом 2024 года на правах свободного агента, перейдя в «Хастингс Юнайтед». За основную команду «Арсенала» Вигар не провел ни одного матча.

