Бывший футболист «Арсенала» умер в 21 год

Экс-форвард «Арсенала» Билли Уигар умер в 21 год
true
true
true
close
ФК Арсенал

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Билли Уигар умер в 21 год, передает The Guardian.

Футболист случайно ударился головой о бетонную стену во время матча за «Чичестер Сити» в региональной лиге. Инцидент произошел 20 сентября. Футболист был введен в искусственную кому, 23 сентября игрок перенес операцию, но это не помогло. Вигар умер 25 сентября.

«Реакция на первоначальное обновление показывает, как сильно Билли ценили и любили в этом виде спорта. Его семья в отчаянии от того, что это произошло, когда он играл в любимый вид спорта», — говорится в сообщении клуба.

Уигар являлся воспитанником «Арсенала». Он покинул клуб летом 2024 года на правах свободного агента, перейдя в «Хастингс Юнайтед». За основную команду «Арсенала» Вигар не провел ни одного матча.

Ранее победительница Стокгольмского марафона скончалась в возрасте 30 лет.

Футбол. Чемпионат Англии
