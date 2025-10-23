Российские спортсмены не примут участие в чемпионате Европы

Российские пловцы не выступят на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше, который состоится с 2 по 7 декабря 2025 года. Об этом «Матч ТВ» рассказал президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

В Польшу на чемпионат Европы по короткой воде мы не поедем. По политическим причинам. Не потому, что нас не допускают. На чемпионат Европы в Париж поедем», — сказал Мазепин.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее российская пловчиха заявила, что намеренно принимала допинг.