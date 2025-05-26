Российская пловчиха заявила, что намеренно принимала допинг

Российская пловчиха Валерия Саламатина, которую дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на два года, заявила, что принимала запрещенные препараты намеренно и не была удивлена положительному результату допинг-пробы. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

«Да, правда, оспаривать не буду. Нормально отнеслась, все знала. Завершила карьеру, официально», — заявила она.

В пробе спортсменки был найден диуретик фуросемид. Диуретики могут ускорять вывод из организма других препаратов, таким образом скрывая наличие запрещенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препаратов. При этом она не объяснила, для чего принимала фуросемид.

Саламатина сдала пробу 9 марта во внесоревновательный период. Результаты пловчихи с 9 марта 2025 года аннулированы.

Спортсменке исполнилось 26 лет. В своей карьере она завоевала золото на юниорском чемпионате мира 2013 года в эстафете 4х100 м вольным стилем, а на взрослом уровне победила на Универсиаде-2017 и выиграла серебро чемпионата Европы — 2018 в эстафете кролем 4х200 м.

Международная федерация плавания (FINA) запретила российским и белорусским пловцам выступать на соревнованиях под своей эгидой даже под нейтральным флагом в марте 2022 года. 4 сентября 2023 года FINA сообщила, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в соревнованиях по плаванию в нейтральном статусе. В декабре 2024 года российские пловцы приняли участие в чемпионате мира на короткой воде.

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