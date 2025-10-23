Олимпийский чемпион: через 20 лет никто не вспомнит, что россиян не было на Играх

Лыжник Легков: через 20 лет никто не вспомнит, что россиян не было на Олимпиаде

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков поделился мнением о решении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлить отстранение российских спортсменов, отметив, что через 20 лет никто не вспомнит, что россиян не было на Олимпиаде, передает «Советский спорт».

«Олимпиада важна для тех, кто там участвует. Через 20 лет никто и не вспомнит, что на ней не было россиян. Нет толку говорить, что кто-то выиграет нечестно — это просто слова», — сказал Легков.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

