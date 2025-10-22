Российская теннисистка вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Россиянка Калинская обыграла Шнайдер и вышла в четвертьфинал турнира в Токио

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над соотечественницей Дианой Шнайдер в матче второго круга на турнире WTA-500 в Токио.

Встреча длилась 2 часа 40 минут и завершилась со счетом 7:6, 2:6, 7:6.

В решающем третьем сете Калинской удалось переломить ход матча в свою пользу, реализовав 6 из 12 брейк-пойнтов. За всю встречу Калинская допустила всего одну двойную ошибку и совершила один эйс, в то время как ее соперница сделала три эйса и пять двойных ошибок.

Калинская — победительница трех турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2015). Также она была победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2016).

В четвертьфинале Калинская встретится с чешской теннисисткой Линдой Носковой, которая является 17-й ракеткой мира. Турнир в Токио продлится до 26 октября. Действующей чемпионкой турнира является китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь, которая уже завершила выступления на этом соревновании.

