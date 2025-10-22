Тренер ЦСКА заявил, что судейство в матче с «Акроном» разозлило

Тренер ЦСКА Челестини о судействе в матче ЦСКА — «Акрон»: я разозлился

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини выразил недовольство судейством в матче против «Акрона» в матче группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Итальянский специалист признался, что решение арбитров назначить два пенальти в ворота его команды после просмотра видеоповторов его разозлило.

«Я разозлился. Арбитр поставил пенальти после увиденных на повторе легких касаний. Судьи должны способствовать качественной игре, помогать, а сейчас мы идем не в лучшем направлении», — заявил Челестини. Тренер также добавил, что в спорные моменты необходима система-VAR, но специального повтора не оказалось.

Во втором тайме встречи арбитры назначили два пенальти в ворота ЦСКА, которые «Акрон» успешно реализовал.

По итогам шестого тура ЦСКА с 13 очками возглавляет группу D. «Акрон» с пятью очками занимает последнее место в группе. Для подмосковного клуба это поражение стало третьим в текущем розыгрыше Кубка России.

Ранее Артем Дзюба раскритиковал судейство после поражения «Акрона» от ЦСКА.