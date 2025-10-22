На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тренер ЦСКА заявил, что судейство в матче с «Акроном» разозлило

Тренер ЦСКА Челестини о судействе в матче ЦСКА — «Акрон»: я разозлился
true
true
true
close
Daniela Porcelli/Global Look Press

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини выразил недовольство судейством в матче против «Акрона» в матче группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Итальянский специалист признался, что решение арбитров назначить два пенальти в ворота его команды после просмотра видеоповторов его разозлило.

«Я разозлился. Арбитр поставил пенальти после увиденных на повторе легких касаний. Судьи должны способствовать качественной игре, помогать, а сейчас мы идем не в лучшем направлении», — заявил Челестини. Тренер также добавил, что в спорные моменты необходима система-VAR, но специального повтора не оказалось.

Во втором тайме встречи арбитры назначили два пенальти в ворота ЦСКА, которые «Акрон» успешно реализовал.

По итогам шестого тура ЦСКА с 13 очками возглавляет группу D. «Акрон» с пятью очками занимает последнее место в группе. Для подмосковного клуба это поражение стало третьим в текущем розыгрыше Кубка России.

Ранее Артем Дзюба раскритиковал судейство после поражения «Акрона» от ЦСКА.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами