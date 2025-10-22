«Цирк или аут?» Дзюба возмутился судейством в матче ЦСКА — «Акрон»

«Цирк или аут?» Дзюба раскритиковал судейство после поражения «Акрона» от ЦСКА

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, пропустивший игру, где московский ЦСКА одержал победу в матче группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России, опубликовал в своем аккаунте комментарий момента, где мяч, по его мнению, полностью вышел за пределы поля перед взятием ворот.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:2. Ключевым моментом встречи стал спорный гол Артема Шуманского в конце первого тайма.

«Цирк или аут?» — написал Дзюба в сопровождении к публикации, выразив несогласие с решением судейской бригады.

Видеоарбитры не обнаружили подтверждения нарушения, и гол был засчитан. Помимо Шуманского, у ЦСКА отличились Матвей Кисляк и Алеррандро, тогда за «Акрон» дважды забил Беншимол.

По итогам шестого тура ЦСКА с 13 очками возглавляет группу D. «Акрон» с пятью очками занимает последнее место в группе. Для подмосковного клуба это поражение стало третьим в текущем розыгрыше Кубка России.

Ранее «ПСЖ» Матвея Сафонова разгромил «Байер» в Лиге чемпионов.