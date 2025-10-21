Глава норвежской федерации лыж назвала победой недопуск россиян на международные старты

Президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг положительно восприняла новость о том, что Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) не допустил россиян до международных соревнований, сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-служба федерации.

«Мы придерживались последовательной позиции с 2022 года. Сегодняшнее решение — это победа для всех, кто дистанцирует себя от действий России», — сказала Дюрхауг.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Норвегии поддержали решение не допускать российских лыжников до соревнований.