В Норвегии поддержали решение не допускать российских лыжников до соревнований

Клебо поддержал решение FIS не допускать российских лыжников до соревнований
Global Look Press

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо поддержал решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских лыжников до международных соревнований даже в нейтральной статусе, передает NRK.

«Я считаю это правильным решением. Я и раньше говорил, что россиян нельзя допускать, пока боевые действия на Украине продолжаются», — сказал Клебо.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Финляндии рассказали, изменится ли их позиция в вопросе допуска российских лыжников.

