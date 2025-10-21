Президент Федерации велосипедного спорта России: любая медаль на ЧМ будет победой

С 22 по 26 октября 2026 года в столице Чили Сантьяго пройдет чемпионат мира по велосипедному спорту на треке.

В составе сборной России в нейтральном статусе выступят чемпионка мира и Европы Яна Бурлакова, призер чемпионата Европы Алина Лысенко, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев и Валерия Валгонен.

«Отрадно, что на чемпионате мира выступят пятеро наших спортсменов, у которых будет поддержка. Учитывая нынешнюю ситуацию и не имея полноценной практики международных соревнований, любая награда будет победой», — сказал президент Федерации велосипедного спорта России Юрий Кучерявый.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее в Госдуме увидели возможность для возвращения россиян на международные соревнования.