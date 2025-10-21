На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Каток летит с горы»: экс-президент «Спартака» назвал клуб, который вылетит из РПЛ

Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что «Ростов» на фоне всех перестановок в команде может вылететь из Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если «Ростов» по итогам всей этой истории не вылетит, лично я удивлюсь. А как оценивать шансы команды на сезон? Сейчас придет какой-нибудь новый тренер, условный Кержаков, ну и полетит все по наклонной. Представляете себе каток, и он летит с горы. Примерно так все и будет», — отметил он.

15 октября стало известно, что президент клуба Арташес Арутюнянц покинул свой пост. Генеральный директор клуба «Ростов» Игорь Гончаров заявил, что у клуба есть долги, однако отметил, что текущий розыгрыш национального первенства команда точно доиграет.

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» идет на десятом месте, набрав 14 очков. В 12-м туре РПЛ команда сыграла вничью с московским «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счет. Он отличился на 56-й минуте матча. На 86-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. На 26-й минуте с поля был удален игрок красно-белых Александер Джику.

Ранее Юрий Семин выступил против ужесточения лимита на легионеров.

Футбол. Чемпионат России
